Польша продолжит запрет на ввоз зерна из Украины после 15 сентября

Матеуш Моравецкий: Мы не допустим нового открытия сельхозрынков, независимо от решения Евросоюза.

Фото: reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых из Украины с сохранением права транзита, если Еврокомиссия не пойдет на этот шаг. Об этом он заявил на брифинге.

"Мы не допустим нового открытия сельхозрынков, независимо от решения Евросоюза", - сказал Моравецкий. "Или Еврокомиссия выполнит наше пожелание и с 15 сентября продолжит запрет на ввоз четырех видов зерна на территорию ЕС или мы сделаем этот шаг сами", - добавил он, обращаясь к польским фермерам.

По словам главы польского правительства, Варшава не против транзита зерновых из Украины в третьи страны.

"Мы говорим "да" транзиту через территорию Польши, но мы говорим "нет" дестабилизации польского сельского хозяйства", - отметил он.

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