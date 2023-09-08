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  1. В Украине

АРМА и ГТСУ обсудили вопросы таможенных платежей

18:54, 8 сентября 2023
Представители АРМА и Государственной таможенной службы провели встречу, на которой обсудили ряд вопросов.
АРМА и ГТСУ обсудили вопросы таможенных платежей
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В пятницу, 8 сентября, заместитель председателя АРМА Павел Великореченин принял участие во встрече с представителями Государственной таможенной службы (ГТСУ), в ходе которой обсудили вопрос обобщения позиции по проекту закона №9307. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов.

В частности:

1) Для эффективного управления арестованным имуществом АРМА нуждалась в согласовании вопроса в части, касающейся разработки Порядка взаимодействия АРМА и Государственной таможенной службы по обмену информацией (п.47 правки 49,50,51).

2) Обязательства АРМА по уплате таможенных платежей (пункт 58 Правки 61, 62).

Павел Великореченин подчеркнул, что законопроект №9307 не касается тех ситуаций, которые возникают в деятельности АРМА, не предусматривающих уплату таможенных платежей, в том числе:

а) Украинская компания хочет экспортировать приобретенный товар и не стремится изменять таможенный режим «транзит» на режим «экспорт»

б) АРМА передает пустой транспорт в управление по договору, находящемуся в таможенном режиме «транзит», управляющему по договору управления. При этом таможенный режим «транзит» остается. В свою очередь, управляющий не декларирует изменение таможенного режима «транзит» на «временный ввоз» для управления этим транспортом. В данном случае не происходит смены таможенного режима для управления этим транспортом.

Вышеупомянутые проблемы разрешаются в рамках действующей редакции Таможенного Кодекса. Соответственно, отсутствует необходимость ожидать принятия изменений в него. Например, согласно статье 293 Таможенного кодекса Украины, лицом, на которое возлагается обязанность по уплате таможенных платежей, является декларант или лицо уполномоченное на это декларантом. При этом плательщиком таможенных платежей могут быть лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввозимые товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности ввоза, что доказано должным образом в порядке, установленном законодательством Украины. Таким образом, плательщиком товаров может быть лицо (покупатель), приобретшее у АРМА товар (актив).

В ходе совещания Павел Великореченин предложил создать постоянно действующую совместную рабочую группу из числа работников АРМА и Государственной таможенной службы. Синхронизация позиций обоих органов будет способствовать наполнению бюджета и усилению обороноспособности страны, отметил представитель Агентства.

Ранее сообщалось, что АРМА начало сотрудничество с Исследовательской службой Верховной Рады.

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