Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва

Борис Джонсон приїхав на щорічний форум Ялтинська європейська стратегія.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва на щорічний форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Про повідомив Президент України Володимир Зеленський і опублікував спільне фото.

«З перших годин повномасштабної війни Борис Джонсон щиро підтримує Україну й допомагає захищатися від російської агресії. І зараз продовжує додавати Україні міжнародної підтримки. Дякую за твою енергію, друже!», - заявив Глава держави.

Нагадаємо, у Києві стартувала Ялтинська європейська стратегія.

Раніше ми писали, що Джонсон на зустрічі з Трампом обговорив важливе значення перемоги України над рф.

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