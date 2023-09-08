Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: відбулися перші співбесіди з кандидатами

Члени конкурсної комісії провели співбесіди з трьома кандидатами.

У п’ятницю, 8 вересня, відбулося засідання Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад голови Служби судової охорони та його заступників. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Під час засідання члени Комісії провели співбесіди з кандидатами Білецьким О. В.Коваленком І. О. та Лісниченком О. В.

«Згідно графіку наступна співбесіда запланована на 11 вересня 2023 року, початок о 10:00», - повідомляють у ВРП.

Нагадаємо, що головою Комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад голови Служби судової охорони, його заступників є член Вищої ради правосуддя Олег Кандзюба.

Раніше ми писали, що затверджено графік співбесід з кандидатами на посаду керівника Служби судової охорони.

Нагадаємо, також «Судово-юридична газета» розповідала, як пройшло перше засідання Конкурсної комісії, а також як відбулося обрання голови Конкурсної комісії.

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