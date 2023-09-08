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Підстави для відмови Україною у екстрадиції, — позиція Верховного Суду

З часу звернення із заявою про визнання біженцем, або визнання особою, яка потребує додаткового захисту, чи визнання особою, яка потребує тимчасового захисту - особа вже перебуває під захистом України, протягом розгляду цієї заяви і навіть під час оскарження відмови наданні такого статусу, - Верховний Суд.

Поліцейський підробляв таксистом під час комендантської години, але отримав протокол про сумісництво: що вирішив суд

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  1. В Україні

АРМА розшукало кошти підсанкційного українського олігарха

20:59, 8 вересня 2023
У АРМА проаналізували фінансові операції від 65 банків України.
АРМА розшукало кошти підсанкційного українського олігарха
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Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що спільно з Міністерством юстиції України опрацювали запити стосовно підсанкційних осіб, які сприяли повномаштабному вторгненню рф на територію України. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.

Заступник голови АРМА Павло Великоричанін повідомив, що за результатами зібрано та проаналізовано значний обсяг даних щодо фінансових операцій, які отримані від 65 банків України, та встановлено, що підсанкційні особи, а саме відомий український олігарх, колишній проросійський політик, зберігає на рахунках кошти у значних обсягах як в національній, так і в іноземних валютах, а саме:

- 172 370,00 грн;

- 36 853 доларів США;

- 1 598 231 євро.

«У випадку арешту кошти будуть передані державі та працюватимуть на зміцнення обороноздатності та територіальної цілісності України», - зазначають у АРМА.

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