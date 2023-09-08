АРМА розшукало кошти підсанкційного українського олігарха

У АРМА проаналізували фінансові операції від 65 банків України.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що спільно з Міністерством юстиції України опрацювали запити стосовно підсанкційних осіб, які сприяли повномаштабному вторгненню рф на територію України. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.

Заступник голови АРМА Павло Великоричанін повідомив, що за результатами зібрано та проаналізовано значний обсяг даних щодо фінансових операцій, які отримані від 65 банків України, та встановлено, що підсанкційні особи, а саме відомий український олігарх, колишній проросійський політик, зберігає на рахунках кошти у значних обсягах як в національній, так і в іноземних валютах, а саме:

- 172 370,00 грн;

- 36 853 доларів США;

- 1 598 231 євро.

«У випадку арешту кошти будуть передані державі та працюватимуть на зміцнення обороноздатності та територіальної цілісності України», - зазначають у АРМА.

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