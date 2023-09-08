Зеленський анонсував важливий міжнародний захід

За словами Глави держави, міжнародний захід пройде вже у вересні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вересні відбудеться важливий міжнародний захід. Про це він сказав під час свого відеозвернення 8 вересня.

Проте деталі щодо заходу Глава держави не став розкривати.

«Провів сьогодні й важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який плануємо на найближчий час – на цей вересень. Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет», - сказав Президент.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що швидкість українського контрнаступу перевищує швидкість ухвалення нових санкцій проти росії.

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