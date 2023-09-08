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  1. В Україні

Автомобіль та будинок: родичі воєнкомів з Запорізької області та Львова отримали розкішні подарунки

20:26, 8 вересня 2023
Син одного воєнкома отримав подарунок у вигляді недобудованого будинку, а дружина іншого воєнкома отримала подарунок у вигляді MAZDA CX-5.
Автомобіль та будинок: родичі воєнкомів з Запорізької області та Львова отримали розкішні подарунки
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що склало та направило до поліції два обґрунтованих висновки про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, стосовно воєнкомів з Запорізької області та Львова. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У відомстві встановили, що підлеглий начальника Запорізького ОТЦК продав дружині свого керівника автомобіль MAZDA CX-5 за ціною, що на 800 тис. грн менша за його ринкову вартість. Після цього воєнком ухвалював рішення стосовно підлеглого, надаючи йому відпустки для виїзду за кордон.

Син іншого воєнкома – керівника об'єднаного районного ТЦК міста Львова – отримав подарунок у вигляді недобудованого будинку площею 638 кв.м та прибудинкової території в смт Брюховичі, Львівської області. Жінка, яка подарувала будинок сину воєнкома, пов’язана особистими стосунками з чоловіком (виховують спільну малолітню дитину), який перебуває на обліку в цьому ж ТЦК і є особою, придатною до проходження служби в умовах війни. За час повномасштабного вторгнення цей чоловік жодного разу не викликався для проходження військово-лікарської комісії, оновлення даних чи виконання інших мобілізаційних розпоряджень.

«Зазначені дії воєнкомів кваліфіковано за ст. 172-5 КУпАП – порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, про що обґрунтованим висновком поінформовано ДСР Нацполіції. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією подарунків», - зазначають у НАЗК.

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