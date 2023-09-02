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  1. У світі

Політика Маска сприяла поширенню роспропаганди в Twitter – ЗМІ

19:52, 2 вересня 2023
В ЄС виявили, що колишній Twitter сприяє поширенню роспропаганди серед користувачів.
Політика Маска сприяла поширенню роспропаганди в Twitter – ЗМІ
Джерело фото: Overclockers
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Згідно з дослідженням, оприлюдненим цього тижня Європейською комісією, керівним органом Європейського Союзу, мережа X (колишній Twitter) Ілона Маска відіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда про Україну досягла більшої кількості охоплених користувачів, ніж до початку війни, –  повідомляє Washington Post.

Дослідження показало, що, незважаючи на добровільні зобов'язання найбільших соціальних мереж, зокрема Meta, протидіяти російській пропаганді, російська дезінформація проти України процвітає. Дозвіл на безмежне поширення дезінформації та мови ворожнечі порушував би Закон про цифрові послуги, закон ЄС про соціальні медіа, якби він був чинним минулого року, - йдеться у висновку дослідження, яке тривало рік, проведеного комісією.

«Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі», – йдеться у дослідженні.

Крім того, «попередній аналіз свідчить про те, що охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки Twitter».

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