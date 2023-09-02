На Житомирщині в руках дитини здетонував запал від ручної гранати – ДСНС

Дитина перебуває у лікарні.

У Житомирській області в руках дитини здетонував запал від ручної гранати. Як повідомили у ДСНС України, подія сталася сьогодні у місті Малин.

Попередньо, 13-річний хлопчик поблизу залізничної колії натрапив на сучасний вибухонебезпечний предмет, який здетонував у його руках, зазначили у ДСНС.

«Дитина отримала значні травми і наразі перебуває у лікарні», - сказано у повідомленні.

Батьків закликали розповідати дітям, що будь-які підозрілі предмети ні в якому разі не можна чіпати, адже це смертельно небезпечно.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині 16-річну дівчинку під час риболовлі уразило струмом.

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