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  1. В Україні

На Житомирщині в руках дитини здетонував запал від ручної гранати – ДСНС

15:19, 2 вересня 2023
Дитина перебуває у лікарні.
На Житомирщині в руках дитини здетонував запал від ручної гранати – ДСНС
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У Житомирській області в руках дитини здетонував запал від ручної гранати. Як повідомили у ДСНС України, подія сталася сьогодні  у місті Малин.

Попередньо, 13-річний хлопчик поблизу залізничної колії натрапив на сучасний вибухонебезпечний предмет, який здетонував у його руках, зазначили у ДСНС.  

«Дитина отримала значні травми і наразі перебуває у лікарні», - сказано у повідомленні.

Батьків закликали розповідати дітям, що будь-які підозрілі предмети ні в якому разі не можна чіпати, адже це смертельно небезпечно.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині 16-річну дівчинку під час риболовлі уразило струмом.

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