КНДР запустила декілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря

Запуск ракет військами КНДР відбувся близько 4 години ранку.

Фото: Yonhap

Північна Корея 2 вересня випустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск ракет військами КНДР відбувся близько 4 години ранку, повідомляє Yonhap.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", ‒ йдеться у повідомленні комітету начальників штабів.

Зазначається, що після 11-денних навчань Південної Кореї та США «Щит свободи Ульчі», які завершилися 30 серпня, Північна Корея розпочала військові командно-штабні навчання, що включають сценарій окупації території Південної Кореї, і на початку цього тижня випустила дві балістичні ракети малої дальності у бік вод біля свого східного узбережжя.

У КНДР заявили, що запуск ракети був навчанням з завдання тактичного ядерного удару по великих командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.

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