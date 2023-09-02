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У Білому домі заявили про успіх ЗСУ проти другої лінії російської оборони на півдні

16:52, 2 вересня 2023
США бачать прогрес України в Запоріжжі, але не коментують повідомлення про російські ракети.
У Білому домі заявили про успіх ЗСУ проти другої лінії російської оборони на півдні
Джерело фото: Mind.ua
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Збройні сили України протягом останніх днів досягли «помітного прогресу» під час наступу проти російських окупаційних військ на півдні України. Зокрема, на Запорізькому напрямку, – повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, пише  Reuters.

«Ми відзначили за останні 72 години або близько того помітний прогрес українських Збройних сил на південній лінії наступу, що виходить з району Запоріжжя. Вони досягли певного успіху проти другої лінії російської оборони», – заявив Кірбі.

Представник адміністрації президента США підкреслив, що неслушно критикувати союзників за темпи наступу, і наголосив, що Україна має вирішальну роль у використанні своїх досягнень.

«Це не означає, що вони (українці – ред.) не усвідомлюють, що попереду на них чекають важкі бої, коли вони намагатимуться просунутися далі на південь, або що Росія може розпочати контрзаходи», – додав речник Ради нацбезпеки Білого дому.

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