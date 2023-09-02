Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Питання здійснення онлайн-трансляцій засідань ВРП залишать на розсуд Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя зможе не здійснювати онлайн-трансляцію, якщо є мотивоване клопотання судді.

Суддівська винагорода на 2024 рік розраховується тільки на фактичну чисельність суддів, — ДСА

Конкурси на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів поки що під питанням.

Голосування членів Вищої ради правосуддя по дисциплінарних справах суддів буде відкритим та поіменним

Рішення у дисциплінарній справі судді пропонується ухвалювати відкритим поіменним голосуванням простою більшістю голосів, - Комітет рекомендував правки до другого читання.

Верховний Суд нагадав про обовʼязок застосування судами положень Конституції України як норм прямої дії та безумовність права на апеляційне оскарження судового рішення

Верховний Суд: відсутність у процесуальному законі можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, не є беззаперечною підставою вважати таке оскарження неможливим.

Верховний Суд уточнив позицію стосовно природи трудових правовідносин та підстав притягнення роботодавця до відповідальності за порушення вимог статті 24 КЗпП

У позовній заяві Товариство наполягало на необґрунтованості висновків Держпраці про порушення ним вимог законодавства про працю та, як наслідок, вказувало на протиправність постанови про накладення штрафу .

  1. В Україні

На Житомирщині повідомлено про підозру клірику УПЦ МП, який роздавав вірянам кремлівські «агітки»

14:17, 2 вересня 2023
Серед вірян своєї церкви представник московського патріархату поширював російський «погляд» на історію України.
На Житомирщині повідомлено про підозру клірику УПЦ МП, який роздавав вірянам кремлівські «агітки»
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На Житомирщині повідомлено про підозру клірику УПЦ МП, який поширював агітації з проросійською спрямованістю серед вірян, – повідомили в СБУ.

За даними розслідування, представник церковного кліру систематично розповсюджував прокремлівські листівки та брошури серед священнослужителів та прихожан. Ці матеріали намагалися представити війну на Україні як внутрішній громадянський конфлікт, заперечуючи вторгнення російської федерації на територію України.

Крім того, ці «агітки» мали образливий зміст, який наказував релігійні переконання українців, а також формував ворожнечу до представників інших віросповідань.

Встановлено, що розповсюдження цих матеріалів здійснювалося за вказівкою митрополита, якому також було передано інформацію про підозру в злочинах проти держави.

Під час проведення безпекових операцій навесні 2022 року та під час обшуків на території єпархії УПЦ (МП) у червні того ж року були знайдені проросійські агітаційні матеріали.

Експертизи визнали, що ці матеріали містять провокативні висловлювання щодо священнослужителів, вірян та прибічників інших віросповідань. Деякі з листівок популяризували російський «погляд» на історію України.

Наразі проводиться розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення осіб, винних у цьому, до відповідальності.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Березкіна
    Олена Березкіна
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва