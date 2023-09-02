На Житомирщині повідомлено про підозру клірику УПЦ МП, який роздавав вірянам кремлівські «агітки»

Серед вірян своєї церкви представник московського патріархату поширював російський «погляд» на історію України.

На Житомирщині повідомлено про підозру клірику УПЦ МП, який поширював агітації з проросійською спрямованістю серед вірян, – повідомили в СБУ.

За даними розслідування, представник церковного кліру систематично розповсюджував прокремлівські листівки та брошури серед священнослужителів та прихожан. Ці матеріали намагалися представити війну на Україні як внутрішній громадянський конфлікт, заперечуючи вторгнення російської федерації на територію України.

Крім того, ці «агітки» мали образливий зміст, який наказував релігійні переконання українців, а також формував ворожнечу до представників інших віросповідань.

Встановлено, що розповсюдження цих матеріалів здійснювалося за вказівкою митрополита, якому також було передано інформацію про підозру в злочинах проти держави.

Під час проведення безпекових операцій навесні 2022 року та під час обшуків на території єпархії УПЦ (МП) у червні того ж року були знайдені проросійські агітаційні матеріали.

Експертизи визнали, що ці матеріали містять провокативні висловлювання щодо священнослужителів, вірян та прибічників інших віросповідань. Деякі з листівок популяризували російський «погляд» на історію України.

Наразі проводиться розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення осіб, винних у цьому, до відповідальності.

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