В Житомирской области сообщено о подозрении клирику УПЦ МП, который раздавал верующим кремлевские «агитки»

Среди верующих своей церкви представитель московского патриархата распространял российский «взгляд» на историю Украины.

В Житомирской области сообщено о подозрении клирику УПЦ МП, который распространял агитации с пророссийской направленностью среди верующих, – сообщили в СБУ.

По данным расследования, представитель церковного клира систематически распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священнослужителей и прихожан. Эти материалы пытались представить войну на Украине как внутренний гражданский конфликт, отрицая вторжение российской федерации на территорию Украины.

Кроме того, эти «агитки» имели оскорбительное содержание, которое наказывало религиозные убеждения украинцев, а также формировало вражду к представителям других вероисповеданий.

Установлено, что распространение этих материалов осуществлялось по указанию митрополита, которому также была передана информация о подозрении в преступлениях против государства.

Во время проведения операций по безопасности весной 2022 года и во время обысков на территории епархии УПЦ (МП) в июне того же года были найдены пророссийские агитационные материалы.

Экспертизы признали, что эти материалы содержат провокационные высказывания в отношении священнослужителей, верующих и сторонников других вероисповеданий. Некоторые из листовок популяризировали российский «взгляд» на историю Украины.

Сейчас проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения лиц, виновных в этом, к ответственности.

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