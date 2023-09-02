Убил военного и пытал гражданских на Черниговщине: будут судить российского оккупанта

Военный рф имитировал казнь людей, стреляя из автомата над головами.

Фото: Черниговская областная прокуратура

Российского оккупанта, который пытал гражданских на Черниговщине и убил военного ВСУ, будут судить за нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В суд направлен обвинительный акт в отношении командира батальона 74 отдельной гвардейской мотострелковой бригады вооруженных сил рф, сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, 9 марта 2022 года батальон под командованием майора российской армии занял село Лукашовка Черниговского района.

На следующий день во время обысков жителей села захватчики обнаружили военнослужащего ВСУ. Также они незаконно задержали двух местных мужчин и несовершеннолетнего парня.

При этом обвиняемый понимал, что защитник Украины выбыл из строя и прекратил участвовать в военных действиях. Несмотря на это, он расстрелял его из автоматического оружия во время допроса.

Сразу после этого майор вс рф пытал двух мужчин и несовершеннолетнего, угрожал им убийством, наносил удары. Также имитировал их казнь, стреляя из автомата над головами.

А еще 10 марта он и еще один оккупант пытали местного жителя во дворе, имитируя расстрел.

Напомним, что в Сумской области заочно дали 11 лет российскому футболисту, который во время оккупации грабил мирных жителей.

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