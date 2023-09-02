Поджигателей сухой травы будут штрафовать

Сухую траву, листья и ветки деревьев сжигать на открытых площадках запрещено.

Источник фото: ГСЧС

В Украине за сжигание сухой травы, листьев и веток деревьев грозят штрафы и уголовная ответственность, – сообщает ГСЧС.

Спасатели обращают внимание на то, что сжигать сухую траву как дома, так и на открытых площадках чрезвычайно опасно, особенно во время жары.

Согласно статье 77 Земельного кодекса Украины, людям, которые устраивают курение сухой травы, могут начислять штрафы:

гражданам от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов, что составляет от 170 до 340 гривен;

предпринимателям и должностным лицам от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов, то есть от 850 до 1190 гривен.

Впрочем, в некоторых случаях размеры штрафов могут быть значительно выше, особенно если пожар охватывает большие территории, такие как поля, луга и пастбища, или территории природно-заповедного фонда. В этих случаях штраф может составлять от 90 до 150 тысяч гривен. Если во время пожара погибли люди, то виновник может быть осужден до 5 лет лишения свободы.

Ранее спасатели сообщали, что в условиях военного времени ответственность за сжигание сухой травы будет усиливаться. Поскольку умышленный поджог с намерением нанести ущерб может рассматриваться как диверсионная деятельность.

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