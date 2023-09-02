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  1. В Україні

Паліїв сухої трави будуть штрафувати

23:43, 2 вересня 2023
Суху траву, листя та гілки дерев спалювати на відкритих майданчиках заборонено.
Паліїв сухої трави будуть штрафувати
Джерело фото: ДСНС
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В Україні за паління сухої трави, листя та гілок дерев загрожують штрафи та кримінальна відповідальність, – повідомляє ДСНС.

Рятувальники звертають увагу на те, що спалювати суху траву як вдома, так і на відкритих майданчиках є надзвичайно небезпечним, особливо під час спеки.

Згідно із статтею 77 Земельного кодексу України, людям, які влаштовують паління сухої трави, можуть нараховувати штрафи:

  • громадянам від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів, що складає від 170 до 340 гривень;
  • підприємцям та посадовцям від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 850 до 1190 гривень.

Втім, в деяких випадках розміри штрафів можуть бути значно вищими, особливо якщо пожежа охоплює великі території, такі як поля, луки та пасовища, або території природно-заповідного фонду. У цих випадках штраф може становити від 90 до 150 тисяч гривень. Якщо під час пожежі загинули люди, то винуватець може бути засуджений до 5 років позбавлення волі.

Раніше рятувальники повідомляли, що в умовах воєнного часу відповідальність за спалення сухої трави буде посилюватися. Оскільки навмисний підпал із наміром завдати збитків може розглядатися як диверсійна діяльність.

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