Вбив військового і катував цивільних на Чернігівщині: судитимуть російського окупанта

Військовий рф імітував страту людей, стріляючи з автомата над головами.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

Російського окупанта, який катував цивільних на Чернігівщині і вбив військового ЗСУ, судитимуть за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно командира батальйону 74 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил рф, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 9 березня 2022 року батальйон під командуванням майора російської армії зайняв село Лукашівка Чернігівського району.

Наступного дня під час обшуків помешкань жителів села загарбники виявили військовослужбовця ЗСУ. Також вони незаконно затримали двох місцевих чоловіків та неповнолітнього хлопця.

При цьому обвинувачений розумів, що захисник України вибув зі строю і припинив брати участь у воєнних діях. Не дивлячись на це, він розстріляв його з автоматичної зброї під час допиту.

Одразу після цього майор зс рф катував двох чоловіків та неповнолітнього, погрожував їм вбивством, наносив удари. Також імітував їх страту, стріляючи з автомата над головами.

А ще 10 березня він і ще один окупант катували місцевого мешканця на подвір’ї, імітуючи розстріл.

Нагадаємо, що на Сумщині заочно дали 11 років російському футболісту, який під час окупації грабував мирних жителів.

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