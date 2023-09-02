В Белом доме заявили об успехе ВСУ против второй линии российской обороны на юге

США видят прогресс Украины в Запорожье, но не комментируют сообщения о российских ракетах.

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Вооруженные силы Украины в течение последних дней достигли «заметного прогресса» во время наступления против российских оккупационных войск на юге Украины. В частности, на Запорожском направлении, – сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет Reuters.

«Мы отметили за последние 72 часа или около того заметный прогресс украинских Вооруженных сил на южной линии наступления, исходящей из района Запорожья. Они достигли определенного успеха против второй линии российской обороны», – заявил Кирби.

Представитель администрации президента США подчеркнул, что неслушно критиковать союзников за темпы наступления, и подчеркнул, что Украина имеет решающую роль в использовании своих достижений.

«Это не означает, что они (украинцы – ред.) не осознают, что впереди их ждут тяжелые бои, когда они будут пытаться продвинуться дальше на юг, или что Россия может начать контрмеры», – добавил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

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