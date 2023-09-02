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Верховная Рада вернет пожизненный мониторинг публичных деятелей, в частности, депутатов и членов ВСП, но упростит для них правила

Мониторинг публичных деятелей, к которым относятся народные депутаты Украины, министры, судьи Верховного Суда, члены Высшего совета правосудия и ВККС, будут проводить после увольнения с должностей пожизненно.

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин, получающих второе высшее образование после 30 лет

Представитель Зеленского Федор Вениславский зарегистрировал анонсированный законопроект об отмене отсрочки для мужчин, решивших получать второе высшее образование после 30 лет.

Вопрос осуществления онлайн-трансляций заседаний ВСП оставят на усмотрение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия сможет не осуществлять онлайн-трансляцию, если есть мотивированное ходатайство судьи.

Судейское вознаграждение на 2024 год рассчитывается исходя из фактической численности судей, – ГСА

Конкурсы на вакантные должности судей местных и апелляционных судов пока под вопросом.

Голосование членов Высшего совета правосудия по дисциплинарным делам судей будет открытым и поименным

Решение по дисциплинарному делу судьи предлагается принимать открытым поименным голосованием простым большинством голосов, - Комитет рекомендовал правки ко второму чтению.

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В Белом доме заявили об успехе ВСУ против второй линии российской обороны на юге

16:52, 2 сентября 2023
США видят прогресс Украины в Запорожье, но не комментируют сообщения о российских ракетах.
В Белом доме заявили об успехе ВСУ против второй линии российской обороны на юге
Источник фото: Mind.ua
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Вооруженные силы Украины в течение последних дней достигли «заметного прогресса» во время наступления против российских оккупационных войск на юге Украины. В частности, на Запорожском направлении, – сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет Reuters.

«Мы отметили за последние 72 часа или около того заметный прогресс украинских Вооруженных сил на южной линии наступления, исходящей из района Запорожья. Они достигли определенного успеха против второй линии российской обороны», – заявил Кирби.

Представитель администрации президента США подчеркнул, что неслушно критиковать союзников за темпы наступления, и подчеркнул, что Украина имеет решающую роль в использовании своих достижений.

«Это не означает, что они (украинцы – ред.) не осознают, что впереди их ждут тяжелые бои, когда они будут пытаться продвинуться дальше на юг, или что Россия может начать контрмеры», – добавил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

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