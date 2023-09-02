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Наличие на иждивении военнослужащего трех несовершеннолетних детей не является основанием для отмены приказа о перемещении, – позиция суда

Истец просил разрешить ему прохождение военной службы по месту жительства в Киеве, ссылаясь на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

Проведение судебного заседания с помощью телефонного звонка не предусмотрено УПК, – Верховный Суд

В апелляционном суде решили, что адвокату достаточно поучаствовать в заседании по телефону.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

До конца года в судах необходимо уволить 620 заместителей руководителей аппаратов судов

Но в судах надеются, что решение ВСП и ГСА еще будет пересмотрено.

  1. В мире

КНДР запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря

12:33, 2 сентября 2023
Запуск ракет войсками КНДР произошел около 4 часов утра.
КНДР запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря
Фото: Yonhap
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Северная Корея 2 сентября выпустила сразу несколько крылатых ракет по направлению к Желтому морю. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск ракет войсками КНДР произошел около 4 часов утра, сообщает Yonhap.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", – говорится в сообщении комитета начальников штабов.

Отмечается, что после 11-дневных учений Южной Кореи и США «Щит свободы Ульчи», которые завершились 30 августа, Северная Корея начала военные командно-штабные учения, включающие сценарий оккупации территории Южной Кореи, и в начале этой недели выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону вод возле своего восточного побережья.

В КНДР заявили, что запуск ракеты был обучением по нанесению тактического ядерного удара по крупным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.

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