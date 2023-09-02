КНДР запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря

Запуск ракет войсками КНДР произошел около 4 часов утра.

Фото: Yonhap

Северная Корея 2 сентября выпустила сразу несколько крылатых ракет по направлению к Желтому морю. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск ракет войсками КНДР произошел около 4 часов утра, сообщает Yonhap.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", – говорится в сообщении комитета начальников штабов.

Отмечается, что после 11-дневных учений Южной Кореи и США «Щит свободы Ульчи», которые завершились 30 августа, Северная Корея начала военные командно-штабные учения, включающие сценарий оккупации территории Южной Кореи, и в начале этой недели выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону вод возле своего восточного побережья.

В КНДР заявили, что запуск ракеты был обучением по нанесению тактического ядерного удара по крупным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.

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