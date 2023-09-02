На Житомирщине в руках ребенка сдетонировал запал от ручной гранаты – ГСЧС

Ребенок находится в больнице.

В Житомирской области в руках ребенка сдетонировал запал от ручной гранаты. Как сообщили в ГСЧС Украины, событие произошло сегодня в городе Малин.

Предварительно, 13-летний мальчик у железнодорожного пути наткнулся на современный взрывоопасный предмет, который сдетонировал в его руках, отметили в ГСЧС.

«Ребенок получил значительные травмы и в настоящее время находится в больнице», - говорится в сообщении.

Родителей призывали рассказывать детям, что любые подозрительные предметы ни в коем случае нельзя трогать, ведь это смертельно опасно.

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