Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Комитете Рады по нацбезопасности пока нет единого понимания, смогут ли выехать за границу женщины, состоящие на военном учете

Члены Комитета Рады по нацбезопасности озвучили противоположные мнения, смогут ли пересекать границу стоящие на военном учете женщины

Основания для отказа Украиной в экстрадиции, — позиция Верховного Суда

Со времени обращения с заявлением о признании беженцем, или признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите, или признании лицом, нуждающимся в временной защите – лицо уже находится под защитой Украины, в ходе рассмотрения этого заявления и даже во время обжалования отказа в предоставлении такого статуса, - Верховный Суд.

Адвокатам могут предоставить право на отсрочку от призыва

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается предоставить адвокатам право на отсрочку от призыва во время мобилизации, но не всем.

Лакмусовой бумагой станет восстановление электронных деклараций и принятие закона с новым определением политически значимых лиц – посол ЕС о борьбе с коррупцией

Зависит от того, как Украина будет выполнять «домашнее задание» – Посол ЕС прокомментировал перспективы Украины на пути в ЕС.

Причинение полицейским телесных повреждений при задержании: Верховный Суд высказался по поводу квалификации

Верховный Суд указал, что суды допустили противоречие в своих решениях, указывая, что работник полиции, причиняя телесные повреждения двум потерпевшим, действовал как по личным неприязненным мотивам, так и превысил свою власть и служебные полномочия.

  1. В мире

Маск предоставил биографу конфиденциальную переписку с Федоровым — СМИ

21:05, 8 сентября 2023
В руки биографа Илона Маска попала его переписка с Михаилом Федоровым.
Маск предоставил биографу конфиденциальную переписку с Федоровым — СМИ
Фото: Getty Images
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В сети был опубликован отрывок из новой биографии американского миллиардера Илона Маска, в которой опубликовали часть его переписки с украинским министром Михаилом Федоровым, передает Financial Times.

Переписка была использована в биографии Маска авторства Уолтера Айзексона.

Журналисты издания сообщили, что Федоров не знал, что биограф миллиардера получил доступ к их конфиденциальной переписке и опубликовал ее. Но добавил, что поскольку разговор имел место год назад, это вряд ли будет иметь последствия.

«Я понимаю, почему он это опубликовал – потому, что я говорю ему, как он велик и что он должен спасти человечество», – отметил Федоров.

Министр добавил, что миллиардер лично сообщил ему об отключении Starlink вокруг линии фронта на юго-востоке Украины.

Михаил Федоров также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения часто общался с Маском. Несмотря на все, он благодарен за предоставленные спутниковые системы и подчеркнул, что без них «была бы катастрофа».

Ранее сообщалось, что Маск заявил, что не отключил Starlink возле Крыма, но отказал Украине подключить его для атаки на россиян.

Напомним, политика Маска способствовала распространению роспропаганды в Twitter.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Костянтин Винокуров
    Костянтин Винокуров
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду