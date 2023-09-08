Маск предоставил биографу конфиденциальную переписку с Федоровым — СМИ

В руки биографа Илона Маска попала его переписка с Михаилом Федоровым.

Фото: Getty Images

В сети был опубликован отрывок из новой биографии американского миллиардера Илона Маска, в которой опубликовали часть его переписки с украинским министром Михаилом Федоровым, передает Financial Times.

Переписка была использована в биографии Маска авторства Уолтера Айзексона.

Журналисты издания сообщили, что Федоров не знал, что биограф миллиардера получил доступ к их конфиденциальной переписке и опубликовал ее. Но добавил, что поскольку разговор имел место год назад, это вряд ли будет иметь последствия.

«Я понимаю, почему он это опубликовал – потому, что я говорю ему, как он велик и что он должен спасти человечество», – отметил Федоров.

Министр добавил, что миллиардер лично сообщил ему об отключении Starlink вокруг линии фронта на юго-востоке Украины.

Михаил Федоров также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения часто общался с Маском. Несмотря на все, он благодарен за предоставленные спутниковые системы и подчеркнул, что без них «была бы катастрофа».

Ранее сообщалось, что Маск заявил, что не отключил Starlink возле Крыма, но отказал Украине подключить его для атаки на россиян.

Напомним, политика Маска способствовала распространению роспропаганды в Twitter.

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