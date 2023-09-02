Политика Маска способствовала распространению роспропаганды в Twitter – СМИ

В ЕС обнаружили, что бывший Twitter способствует распространению роспропаганды среди пользователей.

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Согласно исследованию, обнародованному на этой неделе Европейской комиссией, руководящим органом Европейского Союза, сеть X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества охваченных пользователей, чем до начала войны, – сообщает Washington Post.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших социальных сетей, в частности Meta, противодействовать российской пропаганде, российская дезинформация против Украины процветает. Разрешение на безграничное распространение дезинформации и языка вражды нарушало бы Закон о цифровых услугах, закон ЕС о социальных медиа, если бы он действовал в прошлом году, – говорится в заключении исследования, которое длилось год, проведенного комиссией.

«В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, ориентированных на Кремль, существенно выросли по всей Европе», – говорится в исследовании.

Кроме того, «предварительный анализ свидетельствует о том, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше выросли в первой половине 2023 года, в частности, из-за разрушения стандартов безопасности Twitter».

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