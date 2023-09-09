У Кривому Розі кількість постраждалих через російський обстріл зросла до 74

У Кривому Розі кількість постраждалих збільшилася до 74, з них госпіталізовані 34 особи.

Станом на ранок 9 вересня кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу знову зросла. Поранення отримали 74 особи, – повідомив глава Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога», – розповів Вілкул.

Як зазначив Вілкул, серед травмованих троє осіб у важкому стані. Їм надається вся необхідна допомога.

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