На саміті G20 не обговорюватимуть безпекові питання України у війні з рф – глава МЗС Індії

Володимира Зеленського не запросили на саміт G20.

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Президента України Володимира Зеленського не запросили на саміт G20 у Індії, оскільки «двадцятка» не планує обговорювати безпекові питання України, як Рада безпеки ООН, а сконцентрується на економічних проблемах. Про це на брифінгу в Делі заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар.

«G20 — група про проблеми глобального економічного зростання, розвитку. Це саміт для обговорення проблем енергетики, добрив, постачання продовольства. Це G20, а не Рада Безпеки ООН», – сказав він.

Згідно інформації на сайті G20, України немає в списку запрошених на саміт Великої двадцятки, який має відбутися 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі.

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