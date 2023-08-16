На саммите G20 не будут обсуждать вопросы безопасности Украины в войне с рф – глава МИД Индии

Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20.

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Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Индии, поскольку «двадцатка» не планирует обсуждать вопросы безопасности Украины, как Совет безопасности ООН, а сконцентрируется на экономических проблемах. Об этом на брифинге в Дели заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар.

«G20 – группа о проблемах глобального экономического роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совет Безопасности ООН», – сказал он.

Согласно информации на сайте G20, Украины нет в списке приглашенных на саммит Большой двадцатки, который должен состояться 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

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