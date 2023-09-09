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Банки будуть ретельніше перевіряти фінансові операції українців і аналізувати їх фінансові можливості

Банк у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка була заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом 10 днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.

Підстави для відмови Україною у екстрадиції, — позиція Верховного Суду

З часу звернення із заявою про визнання біженцем, або визнання особою, яка потребує додаткового захисту, чи визнання особою, яка потребує тимчасового захисту - особа вже перебуває під захистом України, протягом розгляду цієї заяви і навіть під час оскарження відмови наданні такого статусу, - Верховний Суд.

Поліцейський підробляв таксистом під час комендантської години, але отримав протокол про сумісництво: що вирішив суд

Про поліцейського суду все розповіла клієнтка таксі, але він зміг уникнути значних неприємностей.

Заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень під час затримання: Верховний Суд висловився щодо кваліфікації

Верховний Суд вказав, що суди допустили суперечність у своїх рішеннях, вказуючи, що працівник поліції, заподіюючи тілесні ушкодження двом потерпілим, діяв як з особистих неприязних мотивів, так і перевищив свою владу та службові повноваження.

Критерії поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень, — позиція КАС ВС

Верховний Суд уточнив правовий висновок стосовно критерію поважності причин пропуску процесуального строку для суб’єкта владних повноважень в аспекті принципів правової визначеності та легітимних очікувань.

  1. У світі

В Індії стартував саміт G20

10:14, 9 вересня 2023
Лідери прибули на першу сесію під назвою «Одна Земля».
В Індії стартував саміт G20
Джерело фото: ukrinform
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Сьогодні, 9 вересня, в Індії стартував дводенний саміт Group of 20 – двадцяти найпотужніших економік світу. Зустріч лідерів країн пройде без російського диктатора володимира путіна і лідері КНР Сі Цзіньпін, – повідомляє BBC.

Світові лідери вже прибули на місце проведення саміту G20 в Делі і зараз вони зберуться за зачиненими дверима на першу сесію під назвою «Одна Земля» щодо екологічних питань.

«18-й саміт G20 у Нью-Делі стане кульмінацією всіх процесів і зустрічей G20, що проводяться протягом року між міністрами, високопосадовцями та громадянським суспільством. На завершення саміту G20 буде прийнято Декларацію лідерів G20, у якій буде зазначено зобов’язання лідерів щодо пріоритетів, обговорених і узгоджених під час відповідних зустрічей міністрів і робочих груп», – йдеться на сайті заходу.

Нагадаємо, що на саміті G20 не обговорюватимуть безпекові питання України у війні з рф – глава МЗС Індії.

Згідно інформації на сайті G20, України немає в списку запрошених на саміт Великої двадцятки, який має відбутися 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі.

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