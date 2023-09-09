В Індії стартував саміт G20

Лідери прибули на першу сесію під назвою «Одна Земля».

Джерело фото: ukrinform

Сьогодні, 9 вересня, в Індії стартував дводенний саміт Group of 20 – двадцяти найпотужніших економік світу. Зустріч лідерів країн пройде без російського диктатора володимира путіна і лідері КНР Сі Цзіньпін, – повідомляє BBC.

Світові лідери вже прибули на місце проведення саміту G20 в Делі і зараз вони зберуться за зачиненими дверима на першу сесію під назвою «Одна Земля» щодо екологічних питань.

«18-й саміт G20 у Нью-Делі стане кульмінацією всіх процесів і зустрічей G20, що проводяться протягом року між міністрами, високопосадовцями та громадянським суспільством. На завершення саміту G20 буде прийнято Декларацію лідерів G20, у якій буде зазначено зобов’язання лідерів щодо пріоритетів, обговорених і узгоджених під час відповідних зустрічей міністрів і робочих груп», – йдеться на сайті заходу.

Нагадаємо, що на саміті G20 не обговорюватимуть безпекові питання України у війні з рф – глава МЗС Індії.

Згідно інформації на сайті G20, України немає в списку запрошених на саміт Великої двадцятки, який має відбутися 9-10 вересня 2023 року у Нью-Делі.

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