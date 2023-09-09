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Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі Києва, оренда якого на ринку коштує півмільйона грн, - ЗМІ

У розпал війни Нацагентство з акредитації розмістилося у старовинній садибі, поряд зі старим ботанічним садом, Посольством Грузії та Володимирським собором – це приміщення на ринку нерухомості пропонували за 500 тисяч грн на місяць під резиденцію чи посольство.

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Верховний Суд: відсутність у процесуальному законі можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції про залишення без задоволення заяви, поданої в порядку статті 383 КАС України, не є беззаперечною підставою вважати таке оскарження неможливим.

У Комітеті Ради з нацбезпеки поки немає єдиного розуміння, чи зможуть виїхати за кордон жінки, які перебувають на військовому обліку

Члени Комітету Ради з нацбезпеки озвучили протилежні думки, чи зможуть перетинати кордон жінки, що стоять на військовому обліку.

Підстави для відмови Україною у екстрадиції, — позиція Верховного Суду

З часу звернення із заявою про визнання біженцем, або визнання особою, яка потребує додаткового захисту, чи визнання особою, яка потребує тимчасового захисту - особа вже перебуває під захистом України, протягом розгляду цієї заяви і навіть під час оскарження відмови наданні такого статусу, - Верховний Суд.

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Україна без понад 4,1 млн українців: Євростат підрахував кількість біженців

09:23, 9 вересня 2023
Кількість тільки тих біженців з України, які мають статус тимчасового захисту ЄС склала понад 4,1 млн осіб.
Україна без понад 4,1 млн українців: Євростат підрахував кількість біженців
Джерело фото: УНІАН
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Станом на 31 липня 2023 року понад 4,1 мільйона українців, які виїхали з України внаслідок російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, – повідомляє Євростат.

Основними країнами ЄС, які приймали бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 153 865 осіб; 28% від загальної кількості), Польща (971 080; 24%) і Чехія (357 540; 9%).

Порівняно з кінцем червня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС зросла на 45 915 осіб (+1,1%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 445; +1,8%), Чехії (+8 400; +2,5%) та Нідерландах (+3 515; +2,9%).

З іншого боку, у двох країнах спостерігалося зменшення кількості осіб, які перебувають під тимчасовим захистом: Польщі (-6 660; -0,7%) і Латвії (-1 760; -4,2%).

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