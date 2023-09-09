Україна без понад 4,1 млн українців: Євростат підрахував кількість біженців

Кількість тільки тих біженців з України, які мають статус тимчасового захисту ЄС склала понад 4,1 млн осіб.

Джерело фото: УНІАН

Станом на 31 липня 2023 року понад 4,1 мільйона українців, які виїхали з України внаслідок російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС, – повідомляє Євростат.

Основними країнами ЄС, які приймали бенефіціарів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 153 865 осіб; 28% від загальної кількості), Польща (971 080; 24%) і Чехія (357 540; 9%).

Порівняно з кінцем червня 2023 року кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС зросла на 45 915 осіб (+1,1%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+20 445; +1,8%), Чехії (+8 400; +2,5%) та Нідерландах (+3 515; +2,9%).

З іншого боку, у двох країнах спостерігалося зменшення кількості осіб, які перебувають під тимчасовим захистом: Польщі (-6 660; -0,7%) і Латвії (-1 760; -4,2%).

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