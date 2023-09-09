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  1. В Украине

В Украине рекордный объем портфеля проектов Всемирного банка – Минфин

10:36, 9 сентября 2023
Сейчас в Украине реализуется 20 проектов на сумму более $5,5 миллиарда.
В Украине рекордный объем портфеля проектов Всемирного банка – Минфин
Источник фото: ukrinform
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Министерство финансов Украины и Всемирный банк впервые с 2021 года пересмотрели проектный портфель учреждения в Украине, – сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Во встрече, которая состоялась 7 сентября, возглавили ее заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова и руководитель Офиса Всемирного банка в Украине Геворг Саркисян. Всего в мероприятии принимали участие практически 100 представителей различных учреждений-бенефициаров и государственных учреждений, как в онлайн, так и в офлайн форматах.

Во время встречи были обсуждены актуальные аспекты подготовки и реализации совместных проектов, а также был согласован план мероприятий на будущий период, рассмотрены проблемные вопросы, связанные с реализацией проектов.

За 2022-2023 годы портфель действующих проектов стал крупнейшим с 1992 года, когда Украина и Всемирный банк установили договорную базу для дальнейшего сотрудничества.

На сегодняшний момент, с участием Всемирного банка в Украине реализуется 20 действующих проектов общей суммой более 5,5 миллиарда долларов США и 1 миллиарда евро кредитных средств, а также более 20 миллиардов долларов США грантовых средств (в рамках проектов PEACE in Ukraine, SDPL, Re-Power, RELINC, Heal).

В течение последних полутора лет было запущено четыре новых рамочных инвестиционных проекта сотрудничества:

  • «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine);
  • «Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения» (RELINC);
  • «Восстановление энергообеспечения в зимний период и поставки энергетических ресурсов» (Re-Power);
  • «Ремонт жилья для расширения прав и возможностей людей» (HOPE).

Также ожидается запуск рамочного проекта Всемирного банка для социальной сферы.

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