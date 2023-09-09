Финансирование госбюджета в 2023 году международными партнерами достигнет $30 млрд

Объемы внешнего финансирования бюджета Украины в месяц составляют около 3,71 миллиарда долларов.

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Согласно обновленным данным Министерства финансов на 5 сентября, международные партнеры предоставили финансовую помощь в размере 29,7 миллиардов долларов на финансирование бюджета в 2023 году, – сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Этот объем финансирования соответствует плановым темпам привлечения внешних ресурсов. В этом году благодаря нашим партнерам мы наблюдаем более регулярные и стабильные поставки финансирования для бюджета, что приводит к повышению ликвидности на казначейском счете.

Ожидаемый объем внешних ресурсов на 2023 год составляет 42,4 миллиарда долларов, или среднемесячно 3,53 миллиарда долларов. За первые 8 месяцев года этот показатель составил 3,71 миллиарда долларов в месяц.

Топ-5 кредиторов и доноров, которые обеспечивают 96% всего внешнего финансирования в 2023 году, включают:

Европейский Союз – 13 064 миллионов долларов (заем)

Соединенные Штаты Америки – 8 500 миллионов долларов (грант)

Международный валютный фонд (МВФ) – 3 592 миллионов долларов (заем)

Канада – 1 757 миллионов долларов (заем)

Япония – 1 496 миллионов долларов (заем под гарантию)

За первые 8 месяцев этого года 70,8% всего финансирования от международных партнеров было получено в виде кредитов, включая кредиты под гарантию, тогда как 29,2% состояло из грантов. Важно отметить, что объем безвозвратного финансирования медленно сокращается в 2023 году, после того как в прошлом году гранты составляли 44% в структуре внешнего финансирования.

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