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  1. В Україні

В Одесі вперше в Україні залучили систему на базі штучного інтелекту до діагностики мозку

14:30, 12 вересня 2023
В Одесі ШІ долучили до діагностики головного мозку.
В Одесі вперше в Україні залучили систему на базі штучного інтелекту до діагностики мозку
Ілюстративне зображення: freepik.com
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Одеса стала першим містом України, де впровадили пілотний проєкт з телемедицини «BrainScan».

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Ця система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором.

«Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Вже протягом 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес в кілька разів», - сказано у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку в рамках проєкту показало хороші результати. Одеський досвід залучення нейромережі до діагностики пацієнтів відтепер використовується і в прифронтовому Краматорську на Донеччині.

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