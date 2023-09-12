В Одессе впервые в Украине привлекли систему на базе искусственного интеллекта к диагностике мозга

В Одессе ИИ приобщили к диагностике головного мозга.

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Одесса стала первым городом Украины, где был внедрен пилотный проект по телемедицине «BrainScan».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Эта система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга, когда время является критическим фактором.

«Нейросеть анализирует изображение компьютерной томографии в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения. Уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это ускоряет процесс в несколько раз», - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что использование искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга в рамках проекта показало хорошие результаты. Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске на Донетчине.

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