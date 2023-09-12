В Дії можно приобрести новую военную облигацию – Евпатория

В приложении Дія появилась новая военная облигация Евпатория. По истечении срока облигации на карту придет сумма вклада и процент.
Что известно о военной облигации Евпатория:
- Дата выплаты: 18.06.2025 года
- Ставка: 18,31%
Как приобрести облигации в Дії в несколько кликов с любой банковской карты
- зайти в действие
- на главном экране кликнуть на Военные облигации
- выбрать облигацию, партнера и количество
- подписать и оплатить
- облигация в течение 3 дней появится рядом с документами
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