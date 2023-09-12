В Дії можно приобрести новую военную облигацию – Евпатория

По истечении срока облигации на карту придет сумма вклада и процент.

Источник фото: Дія

В приложении Дія появилась новая военная облигация Евпатория. По истечении срока облигации на карту придет сумма вклада и процент.

Что известно о военной облигации Евпатория:

Дата выплаты: 18.06.2025 года

Ставка: 18,31%

Как приобрести облигации в Дії в несколько кликов с любой банковской карты

зайти в действие

на главном экране кликнуть на Военные облигации

выбрать облигацию, партнера и количество

подписать и оплатить

облигация в течение 3 дней появится рядом с документами

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