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В Украине проведут публичные консультации, чтобы улучшить механизм выплат компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье

11:25, 12 сентября 2023
Для украинцев проведут серию общественных консультаций.
В Украине проведут публичные консультации, чтобы улучшить механизм выплат компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье
Изображение: freepik.com
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В Украине планируется усовершенствовать программу компенсаций за поврежденное и уничтоженное в результате вооруженной агрессии россии имущество. Для граждан Украины проведут серию общественных консультаций.

Как сообщила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, во время публичных консультаций общественность сможет указать на наиболее часто встречающиеся недостатки программы и высказать предложения по их преодолению. На основе них будут внесены изменения в Закон Украины № 2923-IX, регулирующий механизм компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии.

«Поскольку граждане в большинстве своем не имеют возможности самостоятельно отремонтировать поврежденное жилье, а тем более приобрести новое вместо того, что было разрушено в результате российской агрессии, парламент еще в феврале 2023 года принял закон о компенсациях. Это – важный шаг в обеспечении социальной защиты граждан и программа работает достаточно результативно. Но мы понимаем, что ее нужно улучшать», – подчеркнула автор соответствующего закона Елена Шуляк.

Также к участию приглашают председателей и депутатов общин, представителей комиссий, принимающих решение о компенсациях за уничтоженные объекты недвижимого имущества, независимых украинских и международных экспертов, профильные ГО, технических инвентаризаторов, оценщиков имущества, судей, нотариусов и других.

Первое обсуждение – 20 сентября, состоится для жителей западных и северных регионов Украины, имеющих поврежденное имущество, а также тех, кто в данном регионе имеет поврежденное имущество, но проживает за его пределами. Вторая публичная консультация запланирована на 27 сентября для участников, живущих в восточных и центральных областях Украины. Третья – для жителей южных областей Украины и АР Крым, состоится 3 октября. Для участия в мероприятии следует заполнить регистрационную форму.

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