Искал корректировщиков для российских ударов по Львову: разоблачили заключенного-агента фсб

Агентом фсб оказался 48-летний местный житель, с 2019 года отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления.

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила агента фсб, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки рф на военную и критическую инфраструктуру области. Об этом говорится в пресс-службе СБУ

Среди основных целей российских оккупантов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

В спецслужбе отмечают, что для сбора данных, а также для наведения российских ракет и дронов на украинские объекты, злоумышленник пытался создать собственную сеть информаторов.

«К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых «на свободе».

Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему «куратору» из фсб.

За каждую выполненную задачу вражеская спецслужба «гарантировала» от 1 до 5 тыс. долларов США. Сумма зависела от важности украинского объекта», - говорится в сообщении.

СБУ заблокировала взрывную деятельность российского агента и сорвали планы агрессора по подготовке новой серии ударов по региону.

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, с 2019 года отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления.

«В поле зрения фсб попал из-за своих комментариев в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины, которые писал в «Одноклассниках».

Затем российская спецслужба провела дистанционную вербовку заключенного под видом его знакомства с гражданкой россии», - добавили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за:

– ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

– ст. 436 (пропаганда войны);

– ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали нацгвардейца, который готовил удары рф по столичным ТЭЦ.

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