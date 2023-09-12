Привезли гуманитарную помощь – когда и куда отчитываться

Отчетность является обязательным условием для всех общественных организаций, привезших гуманитарную помощь Она гарантирует прозрачность процессов и защищает волонтеров в правовом поле, отметили в Министерстве социальной политики.
Как правильно отчитываться:
После того как вы привезли, сделали инвентаризацию и раздали гуманитарную помощь, нужно зайти в Автоматизированную систему и подать отчет по принципу «раздал кг – осталось на складе кг».
Необходимо обратить внимание на термины.
Если вы представляете бюджетное учреждение, у вас есть 15 дней, чтобы отчитаться.
Если вы заведение, уполномоченное Минздравом, и привезли медицинские товары, сделайте это в течение 60 дней.
В остальных случаях граждане имеют до 90 дней для отчета.
«Отчитывайся ежемесячно до 15 числа нарастающим итогом и следи за четким и прозрачным учетом гуманитарной помощи», - отмечают в Минсоцполитики.
Единая автоматизированная система учета гуманитарной помощи находится в состоянии разработки. Изменения заработают с 1 декабря. Организации приглашают протестировать ее, вопросы и обращения можно отправить по почте [email protected].
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