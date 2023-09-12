Привезли гуманітарну допомогу – коли і куди звітувати

Звітність є обов’язковою умовою для всіх громадських організацій, які привезли гуманітарну допомогу. Вона гарантує прозорість процесів та захищає волонтерів в правовому полі, наголосили у Міністерстві соціальної політики.
Як правильно звітувати:
Після того, як ви привезли, зробили інвентаризацію і роздали гуманітарну допомогу, потрібно зайти в Автоматизовану систему та подати звіт за принципом «роздав кг - лишилося на складі кг».
Потрібно звернути увагу на терміни.
Якщо ви представляєте бюджетну установу, у вас є 15 днів, щоб прозвітувати.
Якщо ви заклад, уповноважений МОЗ, і привезли медичні товари, зробіть це протягом 60 днів.
В решті випадків громадяни мають до 90 днів для звіту.
«Звітуй щомісяця до 15-го числа наростаючим підсумком та слідкуй за чітким і прозорим обліком гуманітарної допомоги», - наголошують у Мінсоцполітики.
Єдина автоматизована система обліку гуманітарної допомоги знаходиться в стані розробки. Зміни запрацюють з 1 грудня. Організації запрошують протестувати її, запитання та звернення можна надіслати на пошту [email protected].
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