Шукав коригувальників для російських ударів по Львову: викрили в’язня-агента фсб

Агентом фсб виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

Служба безпеки Україна повідомила, що викрила агента фсб, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки рф на військову та критичну інфраструктуру області. Про це йдеться у пресслужбі СБУ

Серед основних цілей російських окупантів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції.

У спецслужбі зазначають, що для збору даних, а також наведення російських ракет та дронів на українські об’єкти, зловмисник намагався створити власну мережу інформаторів.

«До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих «на волі».

Усю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму «куратору» з фсб.

За кожне виконане завдання ворожа спецслужба «гарантувала» від 1 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта», - сказано у повідомленні.

СБУ заблокувала підривну діяльність російського агента і зірвали плани агресора з підготовки нової серії ударів по регіону.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

«У поле зору фсб потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії рф проти України, які викладав в «Однокласниках».

Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою росії», - додали у СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за:

- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

- ст. 436 (пропаганда війни);

- ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали нацгвардійця, який готував удари рф по столичних ТЕЦ.

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