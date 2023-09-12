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  1. В Україні

В Україні проведуть публічні консультації, щоб покращити механізм виплат компенсацій за пошкоджене та знищене житло

11:25, 12 вересня 2023
Для українців проведуть серію публічних консультацій.
В Україні проведуть публічні консультації, щоб покращити механізм виплат компенсацій за пошкоджене та знищене житло
Изображение: freepik.com
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В Україні планують вдосконалити програму компенсацій за пошкоджене та знищене в результаті збройної агресії росії майно. Для громадян України проведуть серію публічних консультацій.

Як повідомила очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, під час публічних консультацій громадськість зможе вказати на недоліки програми, які зустрічаються найчастіше, та висловити пропозиції щодо їх подолання. На основі них будуть внесені зміни до Закону України № 2923-IX, який регулює механізм компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії.

«Оскільки, громадяни у своїй більшості не мають змоги самостійно відремонтувати пошкоджене житло, а тим більше придбати нове замість того, що було зруйнованого у результаті російської агресії, парламент ще у лютому 2023 року ухвалив закон про компенсації. Це – важливий крок у забезпеченні соціального захисту громадян і програма працює досить результативно. Але ми розуміємо, що її треба покращувати», – наголосила автор відповідного закону Олена Шуляк.

Також до участі запрошують голів та депутатів громад, представників комісій, які приймають рішення про компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, незалежних українських та міжнародних експертів, профільні ГО, технічних інвентаризаторів, оцінювачів майна, суддів, нотаріусів та інших.

Перше обговорення – 20 вересня, відбудеться для жителів західних і північних регіонів України, які мають пошкоджене майно, а також тих, хто в даному регіоні має пошкоджене майно, але мешкає за його межами. Друга публічна консультація запланована на 27 вересня для учасників, що мешкають у східних і центральних областях України. Третя – для жителів південних областей України та АР Крим, відбудеться 3 жовтня. Для участі у заході слід заповнити реєстраційну форму.

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