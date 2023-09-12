В Дії можна придбати нову військову облігацію – Євпаторія

В застосунку Дія з’явилася нова військова облігація Євпаторія. Після закінчення терміну облігації на картку прийде сума вкладу та відсоток.
Що відомо про військову облігацію Євпаторія:
- Дата виплати: 18.06.2025 року
- Ставка: 18,31%
Як придбати облігації в Дії в кілька кліків з будь-якої банківської картки
- зайти у Дію
- на головному екрані клікнути на Військові облігації
- виберати облігацію, партнера та кількість
- підписати та оплатити
- облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами
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