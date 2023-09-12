В Дії можна придбати нову військову облігацію – Євпаторія

Після закінчення терміну облігації на картку прийде сума вкладу та відсоток.

Джерело фото: Дія

В застосунку Дія з’явилася нова військова облігація Євпаторія. Після закінчення терміну облігації на картку прийде сума вкладу та відсоток.

Що відомо про військову облігацію Євпаторія:

Дата виплати: 18.06.2025 року

Ставка: 18,31%

Як придбати облігації в Дії в кілька кліків з будь-якої банківської картки

зайти у Дію

на головному екрані клікнути на Військові облігації

виберати облігацію, партнера та кількість

підписати та оплатити

облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами

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