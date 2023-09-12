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Верховна Рада спростить порядок встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок

Втім, як зазначає ГНЕУ, прийняття законопроекту в такій редакції збільшує корупційні ризики, оскільки він не містить чітких та однозначних критеріїв, на підставі яких цільове призначення земельних ділянок може бути змінено.

Підставою для відступу від попередньої правової позиції є очевидна неправильність попереднього висновку – Велика Палата ВС

У Великій Палаті Верховного Суду пояснили, чому відбуваються відступи від попередніх правових позицій.

Пентагон надіслав в Україну спеціального представника та команду для нагляду за використанням допомоги США

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Спроба громадянина, який є фігурантом справи за ст. 130, «домовитись» в суді, виявилася невдалою.

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В Дії можна придбати нову військову облігацію – Євпаторія

13:34, 12 вересня 2023
Після закінчення терміну облігації на картку прийде сума вкладу та відсоток.
В Дії можна придбати нову військову облігацію – Євпаторія
Джерело фото: Дія
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В застосунку Дія з’явилася нова військова облігація Євпаторія. Після закінчення терміну облігації на картку прийде сума вкладу та відсоток.

Що відомо про військову облігацію Євпаторія:

  • Дата виплати: 18.06.2025 року
  • Ставка: 18,31%

Як придбати облігації в Дії в кілька кліків з будь-якої банківської картки

  • зайти у Дію
  • на головному екрані клікнути на Військові облігації
  • виберати облігацію, партнера та кількість
  • підписати та оплатити
  • облігація протягом 3 днів з’явиться поруч із документами

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