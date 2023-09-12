На Житомирщині жінка копала картоплю, а знайшла цілий арсенал зброї часів Другої світової війни

Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Жителька Житомира в понеділок, 11 вересня, повідомила в поліцію про те, що на присадибній ділянці виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце події прибула слідчо-оперативна група Житомирського райуправління та працівники ДСНС.

Як розповіли у поліції, правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі були схоронені боєприпаси: 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

Поліцейські забезпечили охорону потенційно небезпечної території.

Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечну знахідку.

Правоохоронці зазначають, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно: самостійно не діставала їх та викликала екстерні служби.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.