«Схоже на цілеспрямовану атаку»: Давид Арахамія та Михайло Федоров назвали маніпуляцією дослідження про те, що 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію

Давид Арахамія та Михайло Федоров вважають маніпуляцією результати дослідження Фонду імені Ілька Кучеріва про те, що майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію, а Руслан Стефанчук заявив, що цим «хтось хоче вбити клин між українцями».

Джерело фото: focus.ua

Як відомо, 11 вересня у ЗМІ були опубліковані результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року. Зокрема, як вказують ЗМІ, ці результати свідчать, що «майже 80% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях». Не погоджувалися з цим твердженням лише 18% опитаних.

На такі результати відреагували глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Так, «маніпулятивним» назвав дослідження Давид Арахамія. Він також згадав про реакцію на ідею Президента Володимира Зеленського прирівняти корупцію під час війни до державної зради, заявивши, що тоді «в політикумі почались воплі про «закручування гайок». Крім того, він висловив сподівання, що антикорупційні органи «посилять свою роботу в тому числі інформаційну, щоб президент міг займатись війною та міжнародною дипломатію, а незалежна антикорупційна вертикаль - великою корупцією в країні».

«В мережі поширюють маніпулятивне дослідження про те, нібито українці вважають що за всю побутову корупцію відповідає Президент України.



Мало того, що Президент України цілодобово займається війною та пошуками допомоги, ще він має і замінити собою всю антикорупційну вертикаль, на яку країна та партнери витратили мільярди.



Коли президент запропонував прирівняти корупцію під час війни до державної зради - в політикумі почались воплі про «закручування гайок», тоді чому саме президент має відповідати за бруківку, стадіони, тенісні корти та іншій непотріб під час війни ?



З нового року країна має перейти на «бюджет війни» - де більше не буде витрат на вічі ці речі, тільки оборона та тільки зброя.



Сподіваюсь що антикорупційні органи посилять свою роботу в тому числі інформаційну, щоб президент міг займатись війною та міжнародною дипломатію, а незалежна антикорупційна вертикаль - великою корупцією в країні», - написав Арахамія.

Михайло Федоров також назвав це дослідження «маніпулятивним».

«Дуже дивними є результати опитування про те, скільки українців уважають президента відповідальним за корупцію. Схоже на цілеспрямовану атаку.



Чому дослідження, проведене в першій половині липня, опубліковано сьогодні?

Який контекст попередніх запитань? Чому не опубліковано увесь перелік, а тільки 8 пунктів? Серед яких від запитання про медицину — до корупції військових адміністрацій.

Чому в запитанні про відповідальність за корупцію у відповіді — тільки президент? Який був би результат опитування при запитанні «Хто несе відповідальність за корупцію…» і різні варіанти відповідей?



Як соціолог за освітою, скажу, що опитування можуть бути потужним інструментом управління суспільною думкою. Враховуючи несприйняття корупції українським суспільством, навкруги якого запитання будувалася б маніпуляція?

Кому може бути вигідно саме так використовувати цей інструмент сьогодні?»

В свою чергу, Ірина Верещук написала, що «якщо хтось думає, що Президент має відповідати за всю корупцію в державі, то людина має право так думати. Глава держави, зрештою, відповідає за все».

«Це, так би мовити, його робота. Люди обирають главу держави, щоб в ньому, власне, бачити все добре і все погане, що відбувається в країні. Публікації, медійні маніпуляції, безпідставні звинувачення – все це нормально і є частиною політичної боротьби. Тому, слухати безпідставні звинувачення – це частина роботи у владі, а Президента – і поготів. Незворушно слухати все це і неухильно продовжувати робити свою роботу. Як політик та державний діяч Президент Зеленський вже увійшов у сучасну історію. Тепер він просто хоче виграти війну. Як і усі ми», - підкреслила вона.

Руслан Стефанчук висловив думку, що «хтось хоче вбити клин між українцями».

«Сьогодні був широко розтиражований результат соціологічного опитування, в якому великий відсоток вважають відповідальним за корупцію в країні Президента

Висновок один.

Граючи на втомі Українців...

Граючи на горі, що сьогодні зайшло ледь не в кожну хату...

Граючи на тому, що намагаються під одну гребінку встелити всіх: і тих, хто в цей складний час працює на державу, і тих, хто є хитродупими та ницими місцевими князьками або високопосадовими казнокрадами, що скористались війною та кладуть бруківку чи крадуть на закупівлях для армії...

Хтось дуже хоче в цей складний час вбити клин між нами, Українцями.

Але більш прикро, що дехто з доморощених політичних сил дуже хоче цьому підіграти, здобувши лишній лайк в соцмережі чи соту відсотка рейтингу.

Зупиніться!

Ми сильні, допоки єдині!

Як тільки нас роз'єднують, нас точно по одинці знищать. Саме цьому нас вчить невблаганна історія.

Питання єднання — це питання життєздатності та вітальності нашої нації.

Знаю одне.

І Президент України. І Збройні сили України. І Народ України. Всі ми робимо все для того, щоб Україна перемогла у цій страшній війні проти ненависного ворога.

Знаю точно, що кожен винний у корупції повинен понести свою індивідуальну юридичну відповідальність за вчинений ним злочин. І ця відповідальність має не розмащуватись загальним слоєм негативу по усій владі, а бути суворою та невідворотною для конкретного негідника.

Переконаний, що саме нульова толерантність до корупції на всіх рівнях дасть можливість відірвати прирослий м'ясом лейбл корумпованої країни, який так щедро десятиліттями пришивали до тіла нашої країни не одне покоління політиків», - зазначив Руслан Стефанчук.

12 вересня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наклав вето на законопроект, який залишав реєстр декларацій закритим ще на рік.

Автор: Наталя Мвмченко

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