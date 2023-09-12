ВСП уволил в отставку четырех судей

Судьи из Херсонской, Донецкой и Черниговской областей подали заявления об отставке.

Во вторник, 12 сентября, Высший совет правосудия провел заседание, на котором были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Дригваля Валерия Николаевича – с должности судьи Высокопольского районного суда Херсонской области (командирован Новоукраинского районного суда Кировоградской области);

Коверзнева Вадима Александровича – с должности судьи Деснянского районного суда города Чернигова;

Старовецкого Владимира Ивановича – с должности судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;

Павленко Ольга Владиславовна – с должности судьи Репкинского районного суда Черниговской области.

Ранее сообщалось, что в течение восьми месяцев ВСП принял решение об увольнении 246 судей.

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