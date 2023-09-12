ВСП уволил в отставку четырех судей

Во вторник, 12 сентября, Высший совет правосудия провел заседание, на котором были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Дригваля Валерия Николаевича – с должности судьи Высокопольского районного суда Херсонской области (командирован Новоукраинского районного суда Кировоградской области);
Коверзнева Вадима Александровича – с должности судьи Деснянского районного суда города Чернигова;
Старовецкого Владимира Ивановича – с должности судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;
Павленко Ольга Владиславовна – с должности судьи Репкинского районного суда Черниговской области.
Ранее сообщалось, что в течение восьми месяцев ВСП принял решение об увольнении 246 судей.
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