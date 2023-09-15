Нідерланди передадуть Україні набори експрес-тестів ДНК для ідентифації дітей, викрадених росією

Нідерланди відправлять в Україну набори для тестування ДНК, щоб допомогти ідентифікувати та повернути дітей, викрадених росією.

Джерело фото: dnk-test.com.ua

Нідерланди передадуть Україні набори для проведення швидких ДНК-тестів з метою прискорення ідентифікації та повернення дітей, які були викрадені росією. Ініціатива спрямована на збір доказів стосовно російських злочинів, – повідомляє пресслужба міністра закордонних справ Нідерландів.

Допомога є частиною більшого проекту, який був започаткований з метою допомогти Україні створити базу даних ДНК, щоб полегшити ідентифікацію та подальше повернення викрадених дітей до їхніх сімей.

«Нідерланди хочуть поставити в Україну набори для експрес-тестів ДНК, щоб діти, викрадені росією, могли якнайшвидше бути ідентифіковані та возз’єднані з їхніми родинами в Україні», – йдеться у повідомленні.

Завдяки цим тестам буде можливо зібрати зразки ДНК від дітей, яких вдалося повернути з рф. Завантаживши ці дані до спеціальної бази даних ДНК, українські влади зможуть більш оперативно порівнювати їхні дані з даними членів їхніх сімей і сприяти відновленню сімейних зв'язків.

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