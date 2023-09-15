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Подписание «Харьковских соглашений» в пользу россии: будут судить Януковича и Азарова

12:41, 15 сентября 2023
В Украине будут заочно судить бывшего Президента Януковича и главу правительства Азарова, подозреваемых в госизмене.
Подписание «Харьковских соглашений» в пользу россии: будут судить Януковича и Азарова
Источник фото: ЕРА
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Прокуратура закончила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в государственной измене в отношении бывших Президента Украины Виктора Януковича и главы правительства Николая Азарова, – сообщает Офис Генпрокурора.

Расследование установило, что бывший президент Украины нарушил требования Конституции и Закона Украины «О международных договорах Украины», когда 21 апреля 2010 года в Харькове он подписал Соглашение от имени Украины, которым продлил срок пребывания Черноморского флота российской федерации на территории Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Экс-глава правительства, в нарушение этих же нормативных актов, в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабинетом Министров Украины так называемых «Харьковских соглашений» в пользу рф.

Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения количества войск российской федерации на территории Украины, их перевооружения и модернизации, а в дальнейшем - вторжение вооруженных сил рф и оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Оккупация полуострова предоставила россии возможность в течение 2014-2022 годов наращивать личный состав и военную технику вооруженных сил Черноморского флота российской федерации, а также создать новые воинские подразделения и части вс рф. Они были использованы государством-агрессором для полномасштабного военного вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

Учитывая то, что обвиняемые скрываются на территории государства-агрессора, досудебное расследование осуществлялось Государственным бюро расследований по специальной процедуре (in absentia).

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