Минимальная зарплата с 1 января вырастет до 7100 грн, — проект Госбюджета

Также запланировано повышение минималки в апреле – до 8000 грн.

Фото: КМУ

Как мы писали, Кабинет Министров утвердил проект Госбюджета на 2024 год. Предполагается, что с 1 января в Украине растет минимальная заработная плата до 7100 гривен.

Также повышение планируется в апреле – до 8000 гривен.

Кроме этого, с 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц будет в размере 2920 гривен.

Отметим, что сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 6700 гривен.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии будущего года повысить минимальную зарплату в Украине.

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