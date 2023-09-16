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  1. В Украине

К Единому порталу сообщений разоблачителей подключили НАБУ – НАПК

12:55, 16 сентября 2023
В целом, к унифицированному инструменту в течение 180 рабочих дней будет подключено более 92 тысяч организаций.
К Единому порталу сообщений разоблачителей подключили НАБУ – НАПК
Источник фото: nazk.gov.ua
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К Единому порталу сообщений разоблачителей подключено Национальное антикоррупционное бюро Украины как один из ключевых органов по противодействию коррупции. Теперь его работники смогут сообщать на этом специальном ресурсе о тех фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать, отметили в НАПК.

Этот специальный ресурс является одним из инструментов реализации антикоррупционной политики, создание которого предусмотрено Законом Украины «О предотвращении коррупции» и Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы (ГАП). Поэтому ввод его в промышленную эксплуатацию является одним из приоритетов НАПК.

В целом, как пояснили в НАПК, к унифицированному инструменту, который в будущем должен стать эффективным средством искоренения коррупции, в течение 180 рабочих дней будет подключено более 92 тысяч организаций. Именно на первом этапе в течение 30 рабочих дней до Портала предусмотрено подключение специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции (НАПК, НАБУ, Офис Генпрокурора, Национальная полиция) и ГБР.

В течение 60 дней – министерства, центральные органы исполнительной власти со специальным статусом, областные государственные (военные) администрации.

В течение 90 рабочих дней с даты запуска Портала к нему будут подключены Аппарат ВРУ, Секретариат Кабинета Министров, Офис Президента, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетная палата, КСУ, государственные компании и другие.

Далее – областные, городские, сельские и поселковые советы.

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