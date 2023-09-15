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Уряд пропонує зупинити в 2024 році дію норм закону про судоустрій в частині зарплат у ДСАУ та центральному органі Служби судової охорони

Кабмін пропонує зупинити на рік дію норми закону про судоустрій.

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  1. В Україні

Уряд чітко визначив, які саме населені пункти вважаються такими, що знаходяться на лінії зіткнення

13:18, 15 вересня 2023
Кабмін врегулював низку важливих питань правового режиму на ТОТ.
Уряд чітко визначив, які саме населені пункти вважаються такими, що знаходяться на лінії зіткнення
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Кабмін на засіданні у п’ятницю, 15 вересня, схвалив постанову «Деякі питання визначення правового режиму на тимчасово окупованій території України».

Постанова була розроблена Мінреінтеграції за дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначає поняття «адміністративна межа» та «лінія зіткнення».

Як пояснили у Мінреінтеграції, Уряд встановив принцип визначення таких територій. Це забезпечить реалізацію мешканцями прифронтових територій передбачених Законом пільг. Так, Уряд чітко визначив, які саме населені пункти вважаються такими, що знаходяться на лінії зіткнення.

До таких належать населені пункти, розташовані на територіях активних бойових дій, включених до переліку Мінреінтеграції.

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