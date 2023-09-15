Кабмин урегулировал ряд важных вопросов правового режима на ВОТ.

Источник фото: kmu.gov.ua

Кабмин на заседании в пятницу, 15 сентября, принял постановление «Некоторые вопросы определения правового режима на временно оккупированной территории Украины».

Постановление было разработано Минреинтеграции по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» определяет понятие «административный предел» и «линия столкновения».

Как пояснили в Минреинтеграции, Правительство установило принцип определения таких территорий. Это обеспечит реализацию жителями прифронтовых территорий, предусмотренных Законом льгот. Так, Правительство четко определило, какие именно населенные пункты считаются такими, которые находятся на линии столкновения.

К числу таких относятся населенные пункты, расположенные на территориях активных боевых действий, включенных в перечень Минреинтеграции.

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