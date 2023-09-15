Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про Держбюджет на 2024 рік

Його уже направлено на розгляд Комітету.

Джерело фото: Слово і діло

Кабінет Міністрів, як суб’єкт законодавчої ініціативи, зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. № 10000).

Згідно картки законопроєкту, його уже направлено на розгляд Комітету.

«Судово-юридична газета» розповідала, що Уряд схвалив проєкт Бюджету на 2024 рік.

Як ми писали, в проект Держбюджету-2024 заклали спеціальні розміри для розрахунку посадових окладів суддів та прокурорів.

Також видатки на судову владу у 2024 році збільшать більш, ніж на 3 млрд грн порівняно з 2023 роком.

Крім того, стало відомо, які прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна зарплата закладаються в 2024 році.

До того ж, ми розповідали, що схвалений Кабміном проект Державного бюджету передбачає, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюється за новими правилами, на основі класифікації посад. Тобто, бюджет пов’язаний з тими підходами, які закладені у законопроекті 8222.

Серед іншого, Кабмін схвалив законопроект про самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – Денис Шмигаль.

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