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Помер найвищий собака у світі з Книги Гіннесса

23:21, 15 вересня 2023
Найвищий собака у світі помер після операції у трирічному віці.
Помер найвищий собака у світі з Книги Гіннесса
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У Сполучених Штатах Америки помер найвищий у світі собака. Зевс, німецький дог і рекордсмен за зростом серед собак, помер від раку у віці трьох років. Про це йдеться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннесса.

За інформацією, Зевсу діагностували рак, і лікарі вирішили провести операцію в надії на одужання. На початку вересня операція пройшла успішно, і ветеринар стверджував, що стан собаки покращується. Однак через кілька днів сім'я власників сповістила громадськість про те, що Зевс став жертвою «ускладнень», які виникли після хірургічного втручання.

Господарі Зевса закликали усіх молитися за його швидке одужання, але, на жаль, собака не змогла перемогти пневмонію.

Зевс побив світовий рекорд зі зросту серед псів у 2022 році. У холці пес досягав 105 см. Він пив воду з раковини і легко крав їжу зі столу. Господарям дог дістався в подарунок у цуценячому віці.

Власники Зевса розповідали, що він був надзвичайно доброзичливим, боявся дощу і завжди радісно спілкувався з іншими собаками. Вони навіть спали разом зі своїм вірним другом на одному великому ліжку. «Зевс і мій син навіть спали на одному великому ліжку. Їм подобалося проводити час разом», – розповіла господиня.

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